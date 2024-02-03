Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Файзуллаева: надеюсь, европейские команды оценили игру Аббоса на Кубке Азии

Первый тренер Файзуллаева: надеюсь, европейские команды оценили игру Аббоса на Кубке Азии
Аудио-версия:
Комментарии

Дмитрий Ан, который является первым тренером игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, надеется, что европейские команды оценили игру футболиста на Кубке Азии в составе сборной Узбекистана.

«Очень рад, что Аббос лидирует в сборной Узбекистана. Желаю ему, чтобы двигался вперёд, продолжал работать над собой без травм. Кубок Азии — международный опыт, а Аббосбек впервые прошёл его игроком основного состава. Это большая польза для него.

Надеюсь, что скауты больших европейских команд оценили его игру. Хочется, чтобы они приглашали Аббоса к себе», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в 1/4 финала Кубка Азии сборная Узбекистана проиграла национальной команде Катара (1:1, 2:3 в серии пенальти), которая является страной-хозяйкой этого турнира. Файзуллаев сыграл за национальную команду пять матчей на Кубке Азии, где отметился двумя забитыми мячами.

Материалы по теме
Первый тренер Файзуллаева: выступлением Узбекистана на Кубке Азии можно гордиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android