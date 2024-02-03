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«Бешикташ» сделал официальное предложение по аренде игрока ЦСКА Зделара — Sportska

«Бешикташ» сделал официальное предложение по аренде игрока ЦСКА Зделара — Sportska
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Турецкий «Бешикташ» сделал официальное предложение по аренде полузащитника московского ЦСКА Саши Зделара, сообщает Sportska centrala.

По информации источника, «Бешикташ» из-за травмы потерял полузащитника команды Амира Хаджиахметовича, именно поэтому турецкая команда начала искать замену. Ранее испанская «Севилья» отклонила предложение «Бешикташа» по Неманье Гуделю.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бешикташ» интересуется Сашей Зделаром. Зделар перешёл в ЦСКА летом 2022 года из «Партизана», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 500 тыс. За всё время 28-летний полузащитник сыграл за ЦСКА 59 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом его рыночная стоимость составляет € 4 млн. На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 очками.

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