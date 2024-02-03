Новичок «Ростова»: я стану русским Роналдо

Футболист «Ростова» Роналдо высказался о переходе в российский клуб. Бразилец признался, что видит большие перспективы в проекте южан.

«Я выбрал «Ростов», потому что здесь большой проект, я вижу в нём потенциал. Клуб проявил ко мне большой интерес, это мне очень понравилось. Безусловно, я стану русским Роналдо здесь!» — приводит слова игрока «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» объявил о переходе Роналдо 12 января. 23-летний Роналдо является воспитанником «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» в начале марта.