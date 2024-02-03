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Будущее Рафиньи в «Барселоне» под угрозой из-за Ламина Ямала

Будущее Рафиньи в «Барселоне» под угрозой из-за Ламина Ямала
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Будущее игрока испанской «Барселоны» Рафиньи в команде под угрозой из-за партнёра по клубу Ламина Ямала, сообщает Relevo.

Несмотря на то что у Рафиньи контракт с каталонцами до лета 2027 года, Ямал воспользовался повреждением бразильца и выиграл конкуренцию за место в основном составе. При этом Рафиньей интересовались клубы из АПЛ и Саудовской Аравии, поэтому «Барселона» хочет заработать летом на трансфере игрока. Одним из клубов, которые заинтересованы в бразильце, является «Тоттенхэм».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

16-летний Ямал в нынешнем сезоне сыграл за испанскую команду 32 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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