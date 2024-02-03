Матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Спортинг» был перенесён из-за отсутствия полиции

Матч 20-го тура португальской Примейры «Фамаликан» — «Спортинг» был перенесён из-за отсутствия полиции, сообщает SIC Notícias.

По информации источника, на игре находилось недостаточное количество полицейских. Обязательное количество сотрудников правоохранительных органов, которые должны были обеспечивать безопасность на игре, не удалось собрать из-за протеста местных полицейских. Кроме того, сообщается, что один человек был госпитализирован в результате столкновений болельщиков команд у стадиона.

Матч должен был начаться в 21:00 по московскому времени, однако игру перенесли на час, но после того, как проблему решить не удалось, встреча была отменена. Новая дата матча пока неизвестна.

На данный момент после 19 сыгранных матчей португальской Примейры «Спортинг» является лидером чемпионата с 49 очками. «Фамаликан» находится на девятой строчке с 22 очками.