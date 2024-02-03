Редактор издания Marca: Карпин оставил хорошее впечатление о себе в Испании

Редактор престижного издания Marca Хуан Кастро высказался в адрес главного тренера сборной России по футболу и «Ростова» Валерия Карпина. Журналист заявил, что Валерия Георгиевича помнят в Испании как харизматичного игрока, имеющего сильный дух.

«В Испании хорошо помнят Карпина — он был очень харизматичным и сильным духом игроком. За это его и ценили здесь. Также Карпин входит в число легионеров, сыгравших больше всего матчей в Ла Лиге. До недавнего времени он был на первом месте. Об этом достижении многие знают. Карпин оставил хорошее впечатление о себе, он настоящий профессионал», — приводит слова Кастро «РБ Спорт».

Напомним, Валерий Карпин известен своим успешным выступлением в испанском чемпионате. Он играл в местной лиге за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». В общей сложности в чемпионате Испании Карпин провёл 384 матча и забил 68 мячей.