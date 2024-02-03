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«Зенит» получит € 6 млн в случае перехода Алберто в «Сан-Паулу»

«Зенит» получит € 6 млн в случае перехода Алберто в «Сан-Паулу»
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Санкт-петербургский «Зенит» получит € 6 млн в случае перехода нападающего «Коринтианса» Юри Алберто в «Сан-Паулу», сообщает журналист Тьяго Фернандес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сотрудники Алберто полагают, что «Сан- Паулу» заплатит за футболиста € 12 млн. Так как «Коринтианс» и «Зенит» обладают по 50% прав на нападающего, то разделят сумму поровну.

22-летний Алберто перешёл в «Коринтианс» летом 2022 года на правах аренды из «Зенита». Спустя полгода клубы совершили обмен: бразильский клуб получил 50% прав на Алберто, а взамен отдал определённый процент прав на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Также у «Зенита» было приоритетное право выкупа 50% прав на вундеркинда Педро, чем он воспользовался за € 9 млн.

За «Коринтианс» Алберто в 60 матчах забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами подписано до декабря 2027 года.

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