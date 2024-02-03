В «Баварии» заявили, что Дэвис получил растяжение связок левого колена

В мюнхенской «Баварии» заявили, что защитник команды Альфонсо Дэвис получил растяжение связок левого колена в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:1).

«У Альфонсо Дэвиса диагностировано растяжение связок левого колена, и ему придётся сделать перерыв», — сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

На данный момент «Бавария» после 20 сыгранных матчей Бундеслиги располагается на втором месте с 50 очками.