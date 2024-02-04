Быстров раскритиковал «Краснодар» за поздний выход из отпуска

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров раскритиковал «быков» за поздний выход из отпуска.

«Тренировочный сбор, чтобы набрать форму, а «Краснодар» поздно вышел из отпуска. Успеют ли они набрать форму? Они на свежих ногах после отпуска. Я бы так этому не радовался», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. При этом ближайшими преследователями являются «Зенит» с 36 очками и «Динамо», у которого 32 очка. Кроме того, «быки» участвуют в Фонбет Кубке России, где на стадии 1/4 финала Пути регионов встретятся с «Химками» 12 марта.