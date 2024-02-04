Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Один Угальде и будет играть!» Тарпищев раскритиковал трансферную политику «Спартака»

«Один Угальде и будет играть!» Тарпищев раскритиковал трансферную политику «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев раскритиковал работу московского «Спартака» на рынке в текущее трансферное окно.

«Судя по тому, как проходит трансферная политика, один только Угальде и будет играть! Слышал, многие говорят, что переплатили за костариканца. Ну, «Спартак» такой! Говорят же, что «Спартак» — гладиаторы. Вот они взяли одного Угальде, он один и будет играть весной как гладиатор», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» в начале этой недели. По данным СМИ, сумма сделки составила € 13 млн, что стало одним из самых дорогих приобретений красно-белых. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android