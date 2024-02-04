ESPN: Мбаппе перейдёт в «Реал» летом в качестве свободного агента

ESPN подтвердил, что нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский «Реал» летом в качестве свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе решился на переход в стан «сливочных» и уже проинформировал парижское руководство о том, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и покинет клуб летом.

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Напомним, Мбаппе запрашивает у «сливочных» зарплату € 70 млн в год, которая будет выплачиваться в течение пятилетнего срока действия контракта. Кроме того, форвард хочет € 100–125 млн плюс премиальные для матери Мбаппе, которая является его футбольным агентом. В нынешнем сезоне Килиан сыграл 27 матчей с учётом всех соревнований, забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.