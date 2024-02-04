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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной», Захарян на поле не появился

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной», Захарян на поле не появился
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Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 23-го тура испанской Примеры «Жирона» — «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч начался в 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Хесусом Хилем Мансано. Игра закончилась со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян

На 24-й минуте Янхель Эррера вывел хозяев вперёд, однако после просмотра VAR мяч отменили из-за офсайда. Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных и в итоге на поле так и не появился.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент после 23 сыгранных матчей испанской Примеры «Жирона» располагается на втором месте с 56 очками. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке с 37 очками.

Турнирная таблица Примеры сезона-2023/2024
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