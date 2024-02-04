«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной», Захарян на поле не появился

Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 23-го тура испанской Примеры «Жирона» — «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч начался в 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Хесусом Хилем Мансано. Игра закончилась со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 24-й минуте Янхель Эррера вывел хозяев вперёд, однако после просмотра VAR мяч отменили из-за офсайда. Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных и в итоге на поле так и не появился.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

На данный момент после 23 сыгранных матчей испанской Примеры «Жирона» располагается на втором месте с 56 очками. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке с 37 очками.