«Порту» сенсационно не сумел обыграть «Риу Аве». Отставание от «Спортинга» — четыре очка

Закончился матч 20-го тура чемпионата Португалии, в котором «Порту» принимал «Риу Аве». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась нулевой ничьей.

На 3-й минуте счёт в матче мог открыть Мигел Раймунду Нобрега («Риу Аве»), но специалисты на VAR отменили взятие ворот «Порту». Аналогичная ситуация случилась и с голом Вендерсона Галено из «Порту» на 10-й минуте. Счёт матча всё же остался неизменным — 0:0.

Отметим, в игре было показано девять жёлтых карточек, две из которых превратились в красную для форварда гостей Эммануэла Боатенга.

Таким образом, «Порту» с 45 очками остался на третьей строчке, отставая от лидирующего «Спортинга» на 4 очка. «Риу Аве» после поражения остались внизу таблицы в зоне стыковых матчей, занимая 16 место с 18 баллами.

В следующем туре «Порту» отправится в гости к «Ароке». Матч пройдёт 12 февраля. «Риу Аве» же проведёт домашний матч с командой «Каза Пия». Встреча пройдёт в Вила-ду-Конде 11 февраля.

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