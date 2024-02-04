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ЮАР обыграл Кабо-Верде в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Африки

ЮАР обыграл Кабо-Верде в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Африки
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Сегодня, 3 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Кабо-Верде и ЮАР. Игра проходила на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались номинальные гости (2:1).

Несмотря на старание команд, 120 минут игры прошли без голов. В серии пенальти точнее были игроки сборной ЮАР. В составе южноафриканцев с точки отметились Тебохо Мокоена и Мотоби Мвала. У сборной Кабо-Верде свои пенальти исполнил успешно только Брайан Силва Тейшейра. Промахнулись с точки футболисты Кабо-Верде Бебе, Вилли Семедо, Ларос Дуарте и Патрик Андраде. У ЮАР не забили 11-метровый Захеле Лепаса и Обрей Модиба.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
0 : 0
1 : 2
ЮАР
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