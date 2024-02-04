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Тео Бонгонда – единственный игрок РПЛ, который выступит в полуфинале Кубка Африки

Полузащитник московского «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда является единственным футболистом из РПЛ который сыграет в полуфинале Кубка Африки.

Напомним, за выход в финал ДР Конго встретится с Кот-д'Ивуаром. В другом полуфинале национальная команда Нигерии проведёт матч с ЮАР.

Ранее из РПЛ в Кубке Африки выступили Муми Нгамалё (Камерун, «Динамо»). Мохамед Конате (Буркина-Фасо, «Ахмат») Зе Турбо (Гвинея-Бисау, «Пари НН») Кевин Ленини (Кабо-Верде, «Краснодар»).

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

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