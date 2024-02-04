Достижение «Байера» вошло в историю Бундеслиги

52 очка, набранные леверкузенским «Байером» за первые 20 туров, являются третьим показателем в истории Бундеслиги. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, больше очков в первых 20 матчах чемпионата Германии имела только «Бавария». В сезоне 2013/14 мюнхенцы под руководством Хосепа Гвардиолы набрали 56 очков, а в сезоне 2015/16 всё так же с испанским специалистом – 53 балла.

Отметим, Команда Хаби Алонсо имеет уже больше очков (52), чем им удалось набрать за весь прошлый сезон (50).

Напомним, в ближайших двух матчах «Байер» сыграет в домашних стенах со «Штутгартом» в рамках четвертьфинала Кубка Германии, а далее «аспириновые» встретятся с мюнхенской «Баварией».

На данный момент «Байер» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда Алонсо после 20 матчей набрала 52 очка – 16 побед и четыре ничьи. «Бавария» отстаёт от леверкузенцев на 2 балла (16 побед, две ничьи и два поражения).

Игрок сборной Германии пытался сбежать с трофеем чемпионата мира: