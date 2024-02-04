Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азар: не думаю, что Роналду лучше меня с точки зрения футбола

Азар: не думаю, что Роналду лучше меня с точки зрения футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на вопрос, кто является сильнее его в футбольном таланте.

«Кто из игроков лучше меня с точки зрения футбольного таланта? Индивидуально Месси, пожалуй, единственный. Мне понравилось наблюдать за ним в «Барселоне», ближе к концу стало меньше, но он величайший игрок в истории. У него невозможно отобрать мяч, он просто невероятен. Криштиану — более крупный игрок, чем я, но, с точки зрения чистого футбола, честно говоря, не думаю, что он лучше», — приводит слова Азара All About Argentina в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, за свою карьеру Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В октябре 2023 года Азар объявил о решении завершить карьеру.

Материалы по теме
«Хотел перезагрузиться». Азар объяснил, почему при переходе в «Реал» у него был лишний вес

Сотрудники аэропорта удерживали фанатов при прилёте Роналду

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android