Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Алавеса»: Ямал обводит соперников так легко, будто играет на детской площадке

Тренер «Алавеса»: Ямал обводит соперников так легко, будто играет на детской площадке
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия высоко оценил игру испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямала после поражения в матче с каталонской командой (1:3).

«Ламин Ямал невероятно хорош. Не знаю, стоит ли говорить, что этот парень ознаменует собой эпоху, но он очень и очень хорош. Он способен так легко оставлять оппонентов позади себя, будто играет на детской площадке», – приводит слова Гарсии Barca Universal.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Отметим, 16-летний футболист не отметился результативными действиями в матче с «Алавесом», но отыграл все 90 минут и помог «сине-гранатовым» одержать выездную победу.

В нынешнем сезоне Ламин Ямал провёл 32 матча за «Барселону» во всех турнирах, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

На данный момент «Барселона» занимает третью строчку в чемпионате Испании с 50 очками.

Материалы по теме
Капитан «Атлетико» Коке рассказал о своём будущем перед дерби с «Реалом»
Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 22'     0:2 Гюндоган – 49'     1:2 Омородион – 51'     1:3 Роке Феррейра – 63'    
Удаления: нет / Роке Феррейра – 72'

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android