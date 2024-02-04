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Тренер «Алавеса»: Ямал обводит соперников так легко, будто играет на детской площадке

Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия высоко оценил игру испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямала после поражения в матче с каталонской командой (1:3).

«Ламин Ямал невероятно хорош. Не знаю, стоит ли говорить, что этот парень ознаменует собой эпоху, но он очень и очень хорош. Он способен так легко оставлять оппонентов позади себя, будто играет на детской площадке», – приводит слова Гарсии Barca Universal.

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Отметим, 16-летний футболист не отметился результативными действиями в матче с «Алавесом», но отыграл все 90 минут и помог «сине-гранатовым» одержать выездную победу.

В нынешнем сезоне Ламин Ямал провёл 32 матча за «Барселону» во всех турнирах, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

На данный момент «Барселона» занимает третью строчку в чемпионате Испании с 50 очками.

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