Анчелотти ответил на обвинения Хави и Лапорты в давлении «Реала» на судей

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на слова тренера «Барселоны» Хави и президента каталонского клуба Жоана Лапорты о том, что мадридский клуб оказывает давление на испанских арбитров.

«Я профессионал, и как профессионал я не хочу опускаться до этого уровня из уважения к испанскому футболу. Больше не спрашивайте меня об этом. Я не хочу опускаться до этого. Это не уровень для профессионалов», — приводит слова Анчелотти ESPN.

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На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков. «Барселона», в свою очередь, занимает третье место, набрав 50 очков.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Атлетико». Матч состоится 4 февраля.

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