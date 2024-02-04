Гарри Кейн забил 24 гола в 20 матчах Бундеслиги

3 февраля в Мюнхене состоялся матч 20-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 3:1. В составе гостей отличился Нико Эльведи, забитыми мячами в составе мюнхенцев отметились Александар Павлович, Гарри Кейн и Маттейс де Лигт.

Для 30-летнего нападающего сборной Англии Кейна этот гол стал 24-м в текущем сезоне Бундеслиги, который является для него первым в карьере. За мюнхенскую «Баварию» Гарри выступает с августа 2023 года, его предыдущим клубом был лондонский «Тоттенхэм». На то, чтобы забить в чемпионате Германии 24 гола, форварду потребовалось сыграть 20 матчей, также он отличился пятью результативными передачами.

Всего на счету Гарри Кейна 27 матчей за «Баварию» во всех турнирах, 28 забитых мячей и восемь голевых передач.