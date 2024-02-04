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Стало известно будущее Хави после ухода из «Барселоны»

Стало известно будущее Хави после ухода из «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави возьмёт творческий отпуск, когда покинет клуб летом, сообщает AS.

Он без перерыва в футболе с 1998 года, когда дебютировал на профессиональном уровне. Затем завершил карьеру футболиста в 2019 и сразу же возглавил «Аль-Садд», а из него перешёл в «Барселону» в 2021-м. Теперь он хочет взять паузу и провести время с семьёй, сообщает источник.

По возвращении в футбол Хави мечтает стать тренером клуба из АПЛ, но не исключал бы варианты работы в Серии А и Бундеслиге. Отпуск специалиста будет длиться примерно год, но срок будет зависеть от предложений.

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Хави заявлял, что не исключает возвращения в «Барселону», но источник утверждает, что это больше касается долгосрочной перспективы.

Варианты с работой в экзотических чемпионатах не интересуют 44-летнего тренера – он уже работал в Катаре и отклонил идею Серхио Бускетса возглавить «Интер» Майами.

Напомним, Хави покинет «Барселону» в конце нынешнего сезона.

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