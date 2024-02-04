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Вингер «Челси» Михаил Мудрик рассказал о переговорах с «Баварией»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик рассказал о переговорах с «Баварией»
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Крайний нападающий «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал информацию, что «Бавария» в январе рассматривала его аренду из-за травмы Кингсли Комана.

«Насколько я знаю, то мюнхенская «Бавария» контактировала с моим представителем», — написал полузащитник под постом с данной новостью в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы искали замену травмированному Кингсли Коману, когда обратили внимание на Мудрика. В итоге руководство мюнхенского клуба договорилось с «Гранадой» о том, что зимой в Мюнхен поедет Брайан Сарагоса, о приобретении которого «Бавария» объявила ещё в декабре. Напомним, испанец должен был присоединиться к команде Томаса Тухеля только следующим летом.

В нынешнем сезоне Мудрик провёл за «синих» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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