Карло Анчелотти ответил на вопрос о Лунине и Кепе перед дерби с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико» ответил на вопрос о голкиперах.

«Лунин и Кепа? Ротация помогает им. Никто не идеален, это поддерживает высокую конкуренцию. Не скажу, кто сыграет в дерби», – цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

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Напомним, мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» состоится сегодня, 4 февраля. Стартовый свисток рефери прозвучит в 23:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Реала». На данный момент лидером чемпионата является «Королевский клуб», в активе которого 57 очков. На втором месте идёт «Жирона», у неё 56 очков и на один проведённый матч больше. «Атлетико» идёт на четвёртом месте с 47-ю очками.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» вернёт Кепу в «Челси» после окончания срока аренды.