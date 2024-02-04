Эрлинг Холанд подвёл итоги первого сезона выступлений за «Ман Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал, как адаптировался в команде во время первого сезона в Англии и рассказал об итогах дебютного сезона.

«Я планировал как можно быстрее адаптироваться, познакомиться с людьми, с клубом, с тем, во что играет команда и как. В целом амбиции заключались в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Это была цель, я её озвучил, когда приехал сюда.

С первого дня я наслаждался – была хорошая атмосфера в раздевалке, это место, куда я хочу приходить и где хочу находиться. Думаю, вы видели это и на поле.

«Ман Сити» до того дважды подряд выигрывал АПЛ, поэтому было определённое давление. Мы были позади «Арсенала» где-то 248 дней, поэтому давление чувствовалось. Если бы я пришёл и мы не выиграли бы АПЛ, то началось бы: «Он всё разрушил». Но получить требл было фантастически», – цитирует нападающего City Xtra.

Напомним, недавно сообщалось о желании Холанда и его представителей продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом