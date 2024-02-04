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Винисиус Жуниор отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на пост в социальных сетях о вероятном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

Бразилец поставил «лайк» под данной новостью. Отметим, что в посте написано: «Килиан Мбаппе присоединится к Винисиусу Жуниору в мадридском „Реале“.

Данное событие примечательно тем, что ряд источников сообщали о возможном уходе Винисиуса из «Реала» в случае трансфера в «Королевский клуб» Килиана Мбаппе, так как позиции футболистов на поле схожи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение покинуть Лигу 1 по окончании сезона и присоединиться к «Реалу».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.

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