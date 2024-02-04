Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пусть твои лодыжки отдохнут». Моуринью отреагировал на завершение карьеры Феллайни

«Пусть твои лодыжки отдохнут». Моуринью отреагировал на завершение карьеры Феллайни
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал решение экс-полузащитника «красных дьяволов» Маруана Феллайни завершить профессиональную карьеру в возрасте 36 лет.

«Я не забываю того, кто отдал мне всё, что он мог отдать. Ты был и всегда будешь одним из моих [близких людей]. Поздравляю с тем, как сложилась твоя карьера, и с тем, что твои сильно пострадавшие лодыжки отдохнут», — написал Моуринью в своей социальной сети.

Напомним, Феллайни играл под руководством Моуринью в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Вместе они выиграли Лигу Европы (сезон-2016/2017), Кубок английской лиги (сезон-2016/2017), а также Суперкубок Англии (сезон-2016/2017).

В составе «Манчестер Юнайтед» Феллайни принял участие в 177 матчах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами.

Материалы по теме
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Феллайни объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android