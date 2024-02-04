«Пусть твои лодыжки отдохнут». Моуринью отреагировал на завершение карьеры Феллайни

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал решение экс-полузащитника «красных дьяволов» Маруана Феллайни завершить профессиональную карьеру в возрасте 36 лет.

«Я не забываю того, кто отдал мне всё, что он мог отдать. Ты был и всегда будешь одним из моих [близких людей]. Поздравляю с тем, как сложилась твоя карьера, и с тем, что твои сильно пострадавшие лодыжки отдохнут», — написал Моуринью в своей социальной сети.

Напомним, Феллайни играл под руководством Моуринью в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Вместе они выиграли Лигу Европы (сезон-2016/2017), Кубок английской лиги (сезон-2016/2017), а также Суперкубок Англии (сезон-2016/2017).

В составе «Манчестер Юнайтед» Феллайни принял участие в 177 матчах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами.