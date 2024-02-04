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«Монако» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Лиги 1 начнётся в 15:00

«Монако» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Лиги 1 начнётся в 15:00
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Сегодня, 4 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качества главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Матч начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 20-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 34 очка и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Лиге 1 «Гавр» заработал 23 очка и расположился на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 12-м туре чемпионата Франции. В том матче «Монако» и «Гавр» сыграли вничью со счётом 0:0.

В последних пяти турах Лиги 1 «Монако» два раза победил, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. В последних пяти матчах чемпионата Франции «Гавр» дважды одержал победу, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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