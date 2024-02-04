Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Цыпченко: первые месяцы после травмы были очень тяжёлыми, даже говорить не хочу об этом

Цыпченко: первые месяцы после травмы были очень тяжёлыми, даже говорить не хочу об этом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы, которую он получил в матче 1-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:2).

«Я тоже ждал, что этот сезон будет мой. Ждал, но как обычно что-то происходит в последний момент. Всё не так, как мы хотим. Руки я не опускаю. Самая главная проблема заключается в том, что у большинства травм понятны сроки восстановления. А у меня получается, что немножко как первопроходец, получается. Очень тяжело было в начале, первые два-три месяца. Даже говорить об этом периоде не хочу. Но стало лучше», — сказал Цыпченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Цыпченко перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» за € 150 тыс. в августе 2020 года. В прошлом сезоне форвард провёл за самарцев 31 матч во всех турнирах, в которых отметился семью голами.

Материалы по теме
Нападающий «Крыльев» Цыпченко: тяжело сказать, есть ли потолок для команды в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android