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Тренер «Арсенала» Артета: Клопп — это источник вдохновения, изменивший АПЛ

Тренер «Арсенала» Артета: Клопп — это источник вдохновения, изменивший АПЛ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о немецком специалисте Юргене Клоппе, возглавляющем «Ливерпуль», в преддверии очного матча команд в АПЛ, который состоится сегодня, 4 февраля.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Безусловно, его уход станет большой потерей. Он является источником вдохновения. Он тот, кто изменил Премьер-лигу и привил ей действительно привлекательный и вдохновляющий стиль игры. Как он настраивает команду, создаёт команду и трансформирует клуб. Нам будет его не хватать, но пока он здесь», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, на минувшей неделе Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игра начнётся в 19:30 мск.

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