Игрок «Баварии» Кейн: в матче с «Байером» нам придётся проявить страсть, и мы сделаем это

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о предстоящем матче 21-го тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером», который состоится в следующую субботу, 10 февраля.

«В последнее время мы играли не так хорошо, как могли бы, но и соперники проявляли себя отлично. Суббота станет тяжёлым испытанием для нас. Но нам придётся бороться и проявлять страсть, и мы сделаем это», — приводит слова Кейна Bild.

Напомним, после 20 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 50 очков и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Бундеслиге «Байер» заработал 52 очка и расположился на первой строчке.

Мюнхенский клуб сыграет с «фармацевтами» на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Игра начнётся в 20:30 мск.