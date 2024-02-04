«Сантос» — «Шанхай Шэньхуа»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка равноправия — в 17:00

В матче Кубка равноправия встретятся бразильский «Сантос» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды будут играть на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе (Катар). Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» в стартовом матче турнира обыграл катарский «Аль-Духаиль» со счётом 1:0. Победным голом в составе команды Леонида Слуцкого отметился полузащитник Юй Ханьчао. Для «Сантоса» это первый матч на турнире.

Кроме указанных команд, в Кубке равноправия примет участие санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака первый матч проведут в понедельник, 5 февраля. «Зенит» встретится с «Аль-Духаилем». Начало игры — в 17:00 мск.