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«Сантос» — «Шанхай Шэньхуа»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка равноправия — в 17:00

«Сантос» — «Шанхай Шэньхуа»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка равноправия — в 17:00
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В матче Кубка равноправия встретятся бразильский «Сантос» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды будут играть на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе (Катар). Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок равноправия
01 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
1 : 0
Аль-Духаиль
Доха, Катар
1:0 Ханьчао – 6'    

Ранее «Шанхай Шэньхуа» в стартовом матче турнира обыграл катарский «Аль-Духаиль» со счётом 1:0. Победным голом в составе команды Леонида Слуцкого отметился полузащитник Юй Ханьчао. Для «Сантоса» это первый матч на турнире.

Кроме указанных команд, в Кубке равноправия примет участие санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака первый матч проведут в понедельник, 5 февраля. «Зенит» встретится с «Аль-Духаилем». Начало игры — в 17:00 мск.

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