«Сантос» — «Шанхай Шэньхуа»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка равноправия — в 17:00
Поделиться
В матче Кубка равноправия встретятся бразильский «Сантос» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды будут играть на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе (Катар). Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок равноправия
01 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
1 : 0
Аль-Духаиль
Доха, Катар
1:0 Ханьчао – 6'
Ранее «Шанхай Шэньхуа» в стартовом матче турнира обыграл катарский «Аль-Духаиль» со счётом 1:0. Победным голом в составе команды Леонида Слуцкого отметился полузащитник Юй Ханьчао. Для «Сантоса» это первый матч на турнире.
Кроме указанных команд, в Кубке равноправия примет участие санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака первый матч проведут в понедельник, 5 февраля. «Зенит» встретится с «Аль-Духаилем». Начало игры — в 17:00 мск.
Комментарии
- 4 февраля 2024
-
14:31
-
14:30
-
14:30
-
14:10
-
14:10
-
14:07
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:46
-
13:43
-
13:33
-
13:30
-
13:28
-
13:20
-
13:15
-
13:12
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:16
-
12:08
-
12:05
-
12:00
-
11:54
-
11:44
-
11:43
-
11:29
-
11:19
-
11:07
-
11:00
-
10:53
Партнерский контент