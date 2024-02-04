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Президент «Реала» Перес сообщил тренерскому штабу, что подписание Мбаппе близко

Президент «Реала» Перес сообщил тренерскому штабу, что подписание Мбаппе близко
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После минувшего матча 20-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (0:2) президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу «сливочных», что подписание нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе находится на завершающей стадии. Об этом сообщает журналист Рамон Альварез де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По информации источника, кто-то из игроков «Реала» также услышал данные слова Переса.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что французский нападающий запрашивает у «сливочных» зарплату € 70 млн в год, которая будет выплачиваться в течение пятилетнего срока действия контракта. Кроме того, форвард хочет € 100–125 млн плюс премиальные для матери Мбаппе, которая является его футбольным агентом.

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