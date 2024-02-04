Французский журналист: матч «Монако» с «Гавром» станет игрой Головина, а не Кузяева

Журналист французского спортивного издания L’equipe Себастьен Бурон считает, что предстоящий матч между «Монако» и «Гавром» будет наиболее успешным для российского полузащитника «монегасков» Александра Головина, чем для россиянина Далера Кузяева, выступающего за «Гавр».

«Головин очень стабилен в этом сезоне, он является ключевым игроком «Монако». Он оказывает большое влияние на игру команды, но Кузяев тоже крайне важен для «Гавра». Далер может играть на разных позициях, и его опыт, технические способности необходимы команде. Однако, я думаю, что сегодня это будет матч Головина! У «Гавра» много проблем в обороне, а «Монако» как раз очень много забивает», — сказал Бурон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра 20-го тура французской Лиги 1, в которой встретятся «Монако» и «Гавр», состоится сегодня, 4 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качества главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Начало — в 15:00 мск.