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Таранов: хочется верить, что «Крылья» окажутся в шестёрке РПЛ, на тройку не замахивался бы

Таранов: хочется верить, что «Крылья» окажутся в шестёрке РПЛ, на тройку не замахивался бы
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о положении самарцев в турнирной таблице чемпионата России. Ранее нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов выразил надежду на попадание в первую тройку.

«Очень хочется верить, что «Крылья» окажутся в шестёрке. На тройку я бы не замахивался. Если бы я сейчас был игроком «Крыльев Советов», то говорил бы точно так же. Понятно, что нужно ставить перед собой самые высокие цели и задачи. Но так как я сейчас не являюсь таковым, то оцениваю объективно (смеётся). Будет очень хорошо, если «Крылья» окажутся в шестёрке», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирная таблица РПЛ

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.

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