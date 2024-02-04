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«Мы хотим побеждать, и мы победили». Тренер «Краснодара» Ивич — о первом матче на сборах

«Мы хотим побеждать, и мы победили». Тренер «Краснодара» Ивич — о первом матче на сборах
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в первом контрольном матче на зимних сборах. «Быки» обыграли московскую «Родину» со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 0
Родина
Москва, Россия
1:0 Сперцян – 4'     2:0 Олусегун – 38'     3:0 Кордоба – 65'    

«Это первый контрольный матче после 10 дней работы здесь, в Дубае. Два состава играли по 45 минут. Мы можем быть удовлетворены и тем, как сыграли, и результатом. Конечно, это не так важно в товарищеской игре, но мы хотим побеждать, и мы победили. Безусловно, нам предстоит многое сделать, чтобы стать лучше к первому официальному матчу в марте. Идём к этому день за днём.

Мы уделяем внимание своей игре. Выходу из обороны в билд-апе, передвижениям — и это то, что мы стремились делать сегодня. Я удовлетворён тем, что много раз это хорошо получалось. Соперник прессинговал нас, но мы этого ожидали. Подобное ждёт нас и в чемпионате. Конечно, это только начало, и на данной стадии нужно улучшать свою игру. Но за первые 10 дней вы не можете поработать над всеми аспектами игры. Мы разделили свою предсезонную подготовку и уделяем внимание разным вещам каждую неделю, каждые три-четыре дня, стараемся их совершенствовать», — сказал Ивич в интервью клубной пресс-службе.

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