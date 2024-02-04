«Мы хотим побеждать, и мы победили». Тренер «Краснодара» Ивич — о первом матче на сборах

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в первом контрольном матче на зимних сборах. «Быки» обыграли московскую «Родину» со счётом 3:0.

«Это первый контрольный матче после 10 дней работы здесь, в Дубае. Два состава играли по 45 минут. Мы можем быть удовлетворены и тем, как сыграли, и результатом. Конечно, это не так важно в товарищеской игре, но мы хотим побеждать, и мы победили. Безусловно, нам предстоит многое сделать, чтобы стать лучше к первому официальному матчу в марте. Идём к этому день за днём.

Мы уделяем внимание своей игре. Выходу из обороны в билд-апе, передвижениям — и это то, что мы стремились делать сегодня. Я удовлетворён тем, что много раз это хорошо получалось. Соперник прессинговал нас, но мы этого ожидали. Подобное ждёт нас и в чемпионате. Конечно, это только начало, и на данной стадии нужно улучшать свою игру. Но за первые 10 дней вы не можете поработать над всеми аспектами игры. Мы разделили свою предсезонную подготовку и уделяем внимание разным вещам каждую неделю, каждые три-четыре дня, стараемся их совершенствовать», — сказал Ивич в интервью клубной пресс-службе.