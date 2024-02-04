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Форвард «Сочи» Гуарирапа рассказал, как начиналась его футбольная карьера

Форвард «Сочи» Гуарирапа рассказал, как начиналась его футбольная карьера
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Нападающий ФК «Сочи» Сауль Гуарирапа рассказал, что в начале спортивный карьеры родители хотели отдать его заниматься бейсболом, так как этот вид спорта в Венесуэле популярнее футбола.

«Мои родители всегда на праздники, на Рождество всегда мне дарили разные вещи и экипировку для бейсбола. Я пробовал сначала играть в бейсбол, но быстро понял, что это не моё. Я увлекался футболом. Я смотрел на Месси, Роналду, и мне хотелось именно играть в футбол, поэтому я и выбрал именно этот спорт», — сказал Гуарирапа в интервью пресс-службе клуба.

Изначально Сауль Гуарирапа выступал на позиции вратаря несколько лет, но впоследствии наставник юного спортсмена предложил ему начать выступать на позиции нападающего.

«Тренер увидел, что я хочу играть впереди и хочу забивать голы, и он сказал мне: попробуй! И в том матче, когда он мне сказал это, мне удалось забить три гола. И уже с того времени я всегда играл на позиции нападающего», — добавил Гуарирапа.

По словам футболиста, выступать за «Каракас» в молодёжной команде он начал в 2017 году в возрасте 15 лет. Форвард отметил, что в первые дни, выступая за клуб, он чувствовал себя «немного не в своей тарелке», потому что был вдали от своего дома. Но впоследствии спортсмен смог адаптироваться к новой обстановке и почувствовал уверенность в себе.

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