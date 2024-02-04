Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Комличенко: буду болеть за «Краснодар» в чемпионской гонке

Николай Комличенко: буду болеть за «Краснодар» в чемпионской гонке
Комментарии

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Буду рад титулу «Краснодара». Мне кажется, его все ждут. Я точно в этой гонке за них буду болеть. Хочется, чтобы они побились — это будет долгожданное чемпионство», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 36 очков. На третьей строчке располагается московское «Динамо» (32). «Ростов», в свою очередь, находится на 10-й строчке. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Комличенко: мечта выглядеть в 55 лет, как Карпин. Но ему от природы всё легко даётся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android