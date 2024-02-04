Николай Комличенко: буду болеть за «Краснодар» в чемпионской гонке

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Буду рад титулу «Краснодара». Мне кажется, его все ждут. Я точно в этой гонке за них буду болеть. Хочется, чтобы они побились — это будет долгожданное чемпионство», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 36 очков. На третьей строчке располагается московское «Динамо» (32). «Ростов», в свою очередь, находится на 10-й строчке. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко.