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Игорь Телков назначен тренером вратарей «Торпедо»

Игорь Телков назначен тренером вратарей «Торпедо»
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Московское «Торпедо» заключило контракт с тренером вратарей Игорем Телковым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Игорю Телкову 34 года. Ранее он выступал за клубы «Сатурн» (Егорьевск), «Сатурн-2», «Губкин» (Белгородская область), «Салют» (Белгород), «Тюмень», «Химик» (Новомосковск), «Химик-Арсенал» (Новомосковск). С 2022 по 2024 год работал тренером в тульском «Арсенале-2».

17 января «Торпедо» объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера. Ранее команду возглавлял Артём Горлов. Под руководством нового тренера команда уступила в контрольном матче московскому «Спартаку» — 2:3. Игра прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ).

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков. В 21-м туре «Торпедо» на выезде встретится с красноярским «Енисеем» в начале марта.

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