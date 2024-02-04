Андрей Фёдоров: футбол Узбекистана стал более интересным для россиян

Бывший футболист сборной Узбекистана Андрей Фёдоров высказался о вылете национальной команды из Кубка Азии. Вчера, 3 февраля, сборная Узбекистана уступила Катару в 1/4 финала турнира. Сборная Катара оказалась точнее в серии пенальти — 3:2. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 1:1.

«После вылета Узбекистана с Кубка Азии мне звонили друзья из России. Все переживали. В сборной играют футболисты из РПЛ, в целом футбол Узбекистана стал более интересным для россиян», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 1/8 финала сборная Узбекистана выиграла у национальной команды Таиланда со счётом 2:1. Ранее узбекистанцы вышли из группы, где в соперниках были Сирия, Индия и Австралия.