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Андрей Фёдоров: футбол Узбекистана стал более интересным для россиян

Андрей Фёдоров: футбол Узбекистана стал более интересным для россиян
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Бывший футболист сборной Узбекистана Андрей Фёдоров высказался о вылете национальной команды из Кубка Азии. Вчера, 3 февраля, сборная Узбекистана уступила Катару в 1/4 финала турнира. Сборная Катара оказалась точнее в серии пенальти — 3:2. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 1:1.

Кубок Азии . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
3 : 2
Узбекистан
1:0 Юсупов – 27'     1:1 Хамробеков – 59'    

«После вылета Узбекистана с Кубка Азии мне звонили друзья из России. Все переживали. В сборной играют футболисты из РПЛ, в целом футбол Узбекистана стал более интересным для россиян», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 1/8 финала сборная Узбекистана выиграла у национальной команды Таиланда со счётом 2:1. Ранее узбекистанцы вышли из группы, где в соперниках были Сирия, Индия и Австралия.

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