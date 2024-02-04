Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о победе в контрольном матче с «Родиной»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в первом контрольном матче на зимних сборах. «Быки» обыграли московскую «Родину» со счётом 3:0. Сперцян отметился голом на четвёртой минуте. Позднее отличились Олакунле Олусегун и Джон Кордоба.

«Хорошая игра, думаю. Очень важная победа, потому что она первая в новом году. Продолжаем работать. Конечно, будет анализ игры. Посмотрим, где было хорошо, где не очень. Будем дальше продолжать работать.

Удалось ли реализовать то, о чём просил тренер? По большей части думаю, что да. То, что мы тренировали последние три-четыре дня, мы это старались сделать на поле. Думаю, что у нас получалось то, что хотел видеть тренер», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.