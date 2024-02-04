Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о победе в контрольном матче с «Родиной»

Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о победе в контрольном матче с «Родиной»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в первом контрольном матче на зимних сборах. «Быки» обыграли московскую «Родину» со счётом 3:0. Сперцян отметился голом на четвёртой минуте. Позднее отличились Олакунле Олусегун и Джон Кордоба.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 0
Родина
Москва, Россия
1:0 Сперцян – 4'     2:0 Олусегун – 38'     3:0 Кордоба – 65'    

«Хорошая игра, думаю. Очень важная победа, потому что она первая в новом году. Продолжаем работать. Конечно, будет анализ игры. Посмотрим, где было хорошо, где не очень. Будем дальше продолжать работать.

Удалось ли реализовать то, о чём просил тренер? По большей части думаю, что да. То, что мы тренировали последние три-четыре дня, мы это старались сделать на поле. Думаю, что у нас получалось то, что хотел видеть тренер», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме
«Краснодар» разгромил соперника в первой игре года. Его лидер сотворил магию. Видео
«Краснодар» разгромил соперника в первой игре года. Его лидер сотворил магию. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android