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Нападающий «Крыльев» Цыпченко: в прошлом сезоне не везло, а сейчас везёт намного больше

Нападающий «Крыльев» Цыпченко: в прошлом сезоне не везло, а сейчас везёт намного больше
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Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко объяснил, с чем связано улучшение результатов самарского клуба в нынешнем сезоне чемпионата России по сравнению с минувшим.

«В прошлом сезоне не везло, а сейчас везёт намного больше. Есть игры, где много забито мячей, на последних минутах спасены матчи. В прошлом году было всё то же самое, только наоборот. Игра была нормальная. Как зачастую бывает — если игра нормальная, то результат придёт. Не пришёл в том, пришёл в этом. Надеюсь, что будет так же и во второй части сезона», — сказал Цыпченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место. По окончании минувшего сезона самарцы заработали 32 очка и расположились на 12-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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