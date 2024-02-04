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«Монако» — «Гавр»: Бен-Йеддер открыл счёт в матче

«Монако» — «Гавр»: Бен-Йеддер открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Гавр». Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступает Жером Бризар. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Монако».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 20-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Бен-Йеддер – 63'     1:1 Фофана – 65'    

На 63-й минуте нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер открыл счёт в матче.

После 19 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 34 очка и занимает четвёртое место. «Гавр» после аналогичного количества матчей в Лиге 1 заработал 23 очка и расположился на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 12-м туре чемпионата Франции. В том матче «Монако» и «Гавр» сыграли вничью со счётом 0:0.

В последних пяти турах Лиги 1 «Монако» два раза победил, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. «Гавр» в последних пяти матчах чемпионата Франции дважды одержал победу, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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