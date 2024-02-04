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Денис Глушаков: через год или полтора Россию вернут в еврокубки

Денис Глушаков: через год или полтора Россию вернут в еврокубки
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Футболист Денис Глушаков предположил, когда российские клубы вернутся к участию в международных турнирах.

«Думаю, плюс-минус скоро всё закончится и мы будем участвовать в еврокубках. Мой прогноз — через год или полтора нас вернут в еврокубки.

Почему Израиль играет, а Россия нет? Это политика. УЕФА — политика, спорт в политике. Вы же видите, как всех дисквалифицируют, на допинг проверяют — идут политические игры. Жалко спортсменов», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

37-летний Денис Глушаков находится на зимних тренировочных сборах с «Ростовом».

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