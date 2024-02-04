«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 4 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Матч начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Магуайр, Мартинес, Шоу, Майну, Каземиро, Рашфорд, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

«Вест Хэм»: Ареола, Альварес, Цоуфал, Зума, Палмиери, Джонсон, Агер, Соучек, Уорд-Праус, Кудус, Боуэн.

После 22 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает восьмое место. «Вест Хэм» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 36 очков и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 18-м туре чемпионата Англии. В том матче «молотобойцы» обыграли «красных дьяволов» со счётом 2:0.

В минувшем сезоне команды играли друг с другом трижды. В первом круге АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 1:0. Во втором круге «Вест Хэм» выиграл у «красных дьяволов» с аналогичным счётом. Также команды встретились в 1/8 финала Кубка Англии, где подопечные Эрика тен Хага победили со счётом 3:1.