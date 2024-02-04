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«Челси» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ

«Челси» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ
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В матче 23-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Вулверхэмптон». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
1-й тайм
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Палмер – 19'     1:1 Кунья – 22'    

Стартовые составы команд:

«Челси»: Петрович, Дисаси, Силва, Гюсто, Чилуэлл, Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Нкунку, Стерлинг.

«Вулверхэмптон»: Са, Килман, Доусон, Тоти, Семеду, Аит-Нури, Лемина, Гомес, Сарабия, Кунья, Нету.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 22 матча. «Вулверхэмптон» располагается на 11-й строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (51).

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