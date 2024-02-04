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Защитник «Зенита» Бардачёв высказался о сборе с основным составом

Защитник «Зенита» Бардачёв высказался о сборе с основным составом
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Защитник молодёжного «Зенита» Матвей Бардачёв поделился впечатлениями от участия в тренировках с основным составом. По словам футболиста, самым сложным для него представляется скорость принятия решений.

«Адаптация проходит довольно плавно — постепенно вливаюсь в команду, привыкаю к нагрузкам. Они для меня пока в новинку — всё-таки это взрослый футбол — но стараюсь адаптироваться как можно быстрее. Что самое сложное? Здесь гораздо выше скорости, поэтому, думаю, это скорость принятия решений», — приводит слова Бардачёва пресс-служба клуба.

Матвею Бардачёву 17 лет. В молодёжной футбольной лиге чемпионата России полузащитник провёл 16 матчей, в 15 из которых он выходил в основном составе. В феврале 2023 года он был вызван в юношескую сборную России U17.

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