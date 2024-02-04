«Арсенал» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 4 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качества главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Матч начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 22 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 46 очков и занимает третье место. «Ливерпуль» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 51 очко и расположился на первой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 18-м туре английской Премьер-лиги, который состоялся в минувшем декабре. В том матче «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 1:1. Также команды играли на стадии 1/32 финала Кубка Англии. Тогда мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.