Антон Бобёр рассказал, когда ждать его сына Ивана на поле после перелома ключицы

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр рассказал, когда ждать его сына Ивана на поле после полученной травмы. Ранее Иван Бобёр сломал ключицу на тренировке.

«Иван сейчас восстанавливается, завтра должны швы снять. Ему пластину поставили. По прогнозам полтора месяца – это полное восстановление», — сказал Бобёр-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне 18-летний Иван Бобёр провёл 16 матчей в МФЛ за «Крыльев Советов», в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Также на счету футболиста три матча за основную команду в Фонбет Кубке России.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 18 матчей.