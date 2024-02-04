«Монако» — «Гавр»: Юссуф Фофана забил мяч в свои ворота

В эти минуты идёт матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Гавр». Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качества главного арбитра встречи выступает Жером Бризар. На момент выхода новости счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 65-й минуте Опери навесил к линии вратарской площадки. Мяч летел прямо в руки Кёну, но Фофана решил задрать ногу, в итоге срезав его в свои ворота.

Перед этим, на 63-й минуте нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер открыл счёт в матче.

После 19 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 34 очка и занимает четвёртое место. «Гавр» после аналогичного количества матчей в Лиге 1 заработал 23 очка и расположился на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 12-м туре чемпионата Франции. В том матче «Монако» и «Гавр» сыграли вничью со счётом 0:0.

В последних пяти турах Лиги 1 «Монако» два раза победил, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. «Гавр» в последних пяти матчах чемпионата Франции дважды одержал победу, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.