Тарханов: хочу, чтобы «Крылья Советов» закончили сезон РПЛ в тройке

Российский тренер Александр Тарханов порассуждал, у каких команд РПЛ больше всего шансов занять первые три места по итогам нынешнего сезона чемпионата России.

«Крылья Советов» были в тройке в начале чемпионата. Я хочу, чтобы они закончили сезон в тройке, но тут зависит от того, как они будут играть. Это хорошо, когда у ребят есть вера, что они могут попасть в тройку.

У «Краснодара», «Зенита» и «Динамо» лучшие варианты, чтобы занять первые три места в чемпионате. Остальные клубы могут занять лидирующие позиции в лиге, если будут хорошо играть, но пока эта тройка впереди и у неё больше шансов. Хотя буквально одно-два поражения и тот же ЦСКА, «Спартак» и «Крылья Советов» могут попасть в тройку, плюс между собой будут встречаться, и кто-то потеряет очки», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место.